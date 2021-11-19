В Украине сделано более 22 млн прививок от COVID-19, полностью вакцинированы более 9,4 млн человек

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В общей сложности сделано 21 811 652 прививки, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 448 782 человека.



В четверг, 18 ноября, от COVID-19 было вакцинировано 294 320 человек. Из них первую дозу получили 102 857 человек, завершили вакцинацию 191 463 человека.



В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 в течение недели 8-14 ноября не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Напомним, в течение суток 18 ноября было зарегистрировано 20 050 новых случаев COVID-19 (в том числе 1555 детей и 331 медработник), 22 304 пациента выздоровели, 725 человек скончались.

Всего по состоянию на утро 19 ноября в Украине было зафиксировано 3 304 058 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 80 231 - летальные.