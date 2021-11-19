В Украине сделано более 22 млн прививок от COVID-19, полностью вакцинированы более 9,4 млн человек
С начала вакцинальной кампании в Украине сделано 22 105 972 прививки от коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В общей сложности сделано 21 811 652 прививки, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 448 782 человека.
В четверг, 18 ноября, от COVID-19 было вакцинировано 294 320 человек. Из них первую дозу получили 102 857 человек, завершили вакцинацию 191 463 человека.
В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 в течение недели 8-14 ноября не сделали ни одной прививки от коронавируса.
- Напомним, в течение суток 18 ноября было зарегистрировано 20 050 новых случаев COVID-19 (в том числе 1555 детей и 331 медработник), 22 304 пациента выздоровели, 725 человек скончались.
- Всего по состоянию на утро 19 ноября в Украине было зафиксировано 3 304 058 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 80 231 - летальные.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.43
Покупка 26.43Продажа 26.68
-
EUR
Покупка 29.86Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное