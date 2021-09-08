В Украине сделали уже более 10 млн прививок против COVID-19

Об этом сообщает МЗ .

"С начала кампании по вакцинации сделано более 10 млн прививок от COVID-19", - говорится в сообщении.

В свою очередь 149 618 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 7 сентября 2021 года. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397 человек.

В течение суток работали:

- 968 мобильных бригад,

- 2986 пунктов прививки;

- 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведена 10 073 041 прививка.

Напомним, 7 сентября в Украине зафиксировали 2772 новых случая коронавируса , из них детей - 254, медработников - 46.

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