В Украине сделали почти 3 млн прививок от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.



За сутки первую дозу получили 25 552 человека, закончили вакцинацию - 47 682 человека.



В течение суток работали: 481 мобильная бригада, 1128 пунктов прививки и 7 центров вакцинации.



С начала кампании привито 2 100 540 человек, из них получили 1 дозу - 2 100 538 человек полностью вакцинированы - 898 076 человек.



Всего проведено 2 998 614 прививок.

5 июля в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.