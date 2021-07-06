В Украине сделали почти 3 млн прививок от COVID-19
5 июля 73 234 человека получили прививку от коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
За сутки первую дозу получили 25 552 человека, закончили вакцинацию - 47 682 человека.
В течение суток работали: 481 мобильная бригада, 1128 пунктов прививки и 7 центров вакцинации.
С начала кампании привито 2 100 540 человек, из них получили 1 дозу - 2 100 538 человек полностью вакцинированы - 898 076 человек.
Всего проведено 2 998 614 прививок.
- 5 июля в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.
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