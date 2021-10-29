В Украине сделали более 17 млн прививок от коронавируса

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.



В четверг, 28 октября, 289 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Из них первую дозу получили 214 103 человека, завершили вакцинацию 75 138 человек.



С начала вакцинальной кампании по состоянию на 29 октября привито 9 790 280 человек, из них первую дозу получили 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).



В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных с COVID-19 в течение недели с 18 по 24 октября – невакцинированные.