В Украине сделали более 17 млн прививок от коронавируса
По состоянию на 29 октября в Украине было сделано 17 082 799 прививок от COVID-19
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.
В четверг, 28 октября, 289 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Из них первую дозу получили 214 103 человека, завершили вакцинацию 75 138 человек.
С начала вакцинальной кампании по состоянию на 29 октября привито 9 790 280 человек, из них первую дозу получили 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных с COVID-19 в течение недели с 18 по 24 октября – невакцинированные.
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