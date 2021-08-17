В Украине сделали 7,5 млн прививок против COVID-19

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.



За вчера первую дозу получили 70 405 человек завершили вакцинацыю - 53232 человека.



16 августа работали: 804 бригады, 2755 пунктов прививки; 324 центры вакцинации.



С начала кампании привито 4793100 человек полностью иммунизированы - 2791305 человек. Всего сделали 7584403 прививки.

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