В Украине сделали 7,5 млн прививок против COVID-19
16 августа 123637 человек получили прививки от коронавируса
Об этом сообщает Минздрав в Telegram.
За вчера первую дозу получили 70 405 человек завершили вакцинацыю - 53232 человека.
16 августа работали: 804 бригады, 2755 пунктов прививки; 324 центры вакцинации.
С начала кампании привито 4793100 человек полностью иммунизированы - 2791305 человек. Всего сделали 7584403 прививки.
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