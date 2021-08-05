В Украине сделали 6 млн прививок против COVID-19
4 августа 159121 человека привили от коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую прививку сделали 95690 человек, завершили вакцинацию - 63 431 человек.
4 августа работали 880 бригад, 2667 пунктов прививки; 281 центр.
С начала кампании привито 3855095 человек полностью вакцинированы - 2215230 человек. Всего сделали 6070323 прививки.
- 3 августа 153258 человек сделали прививки против коронавируса
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