В Украине сделали 6 млн прививок против COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую прививку сделали 95690 человек, завершили вакцинацию - 63 431 человек.



4 августа работали 880 бригад, 2667 пунктов прививки; 281 центр.



С начала кампании привито 3855095 человек полностью вакцинированы - 2215230 человек. Всего сделали 6070323 прививки.

3 августа 153258 человек сделали прививки против коронавируса