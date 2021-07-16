В Украине сделали 2,5 млн первых прививок против коронавируса и установили новый суточный рекорд
15 июля от COVID-19 были привиты 117 376 человек
Об этом сообщает Минздрав в Telegram.
Первую дозу получили 63 002 человека, закончили вакцинацию - 54 374 человека.
15 июля работали 720 мобильных бригад, 1693 пункты прививки; 49 центров вакцинации.
С начала кампании привито 2539636 человек получили первую дозу - 2539634 человека, получили 2 дозы - 1360256 человек.
В общем сделано 3899890 прививок.
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