В Украине сделали 2,5 млн первых прививок против коронавируса и установили новый суточный рекорд

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.



Первую дозу получили 63 002 человека, закончили вакцинацию - 54 374 человека.



15 июля работали 720 мобильных бригад, 1693 пункты прививки; 49 центров вакцинации.



С начала кампании привито 2539636 человек получили первую дозу - 2539634 человека, получили 2 дозы - 1360256 человек.



В общем сделано 3899890 прививок.

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