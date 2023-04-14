В Украине считают, что утечка данных Пентагона не повлияет на ход войны, потому что не раскрывали США всех планов, - AP
В Украине считают, что утечка данных Пентагона не повлияет на ход войны с Россией. Некоторые планы по контрнаступлению американцам не раскрывали
Об этом говорится в публикации AP .
"Руководители Украины говорят, что не видят большой утечки разведданных США как серьезного ущерба предстоящим наступлениям. Ключевая причина: они долго не делились своей наиболее конфиденциальной оперативной информацией, сомневаясь в способности Вашингтона хранить их секреты", - пишет издание.
Отмечается, что только украинцы знают некоторые боевые планы и другую оперативную информацию.
В то же время США считают утечки серьезными.
"Документы содержат конфиденциальную информацию об Украине, Южной Корее, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах и других, о которых ранее не сообщалось. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена работают над тем, чтобы остановить поток секретной информации в социальных сетях и веб-сайтах и предотвратить любой продолжительный вред для отношений с союзниками и стратегическими партнерами", - говорится в публикации.
Журналисты указывают на то, что Россия с особым интересом изучает эти документы, чтобы найти что-нибудь полезное для себя.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по усилению украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
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