Об этом говорится в публикации AP .

"Руководители Украины говорят, что не видят большой утечки разведданных США как серьезного ущерба предстоящим наступлениям. Ключевая причина: они долго не делились своей наиболее конфиденциальной оперативной информацией, сомневаясь в способности Вашингтона хранить их секреты", - пишет издание.

Отмечается, что только украинцы знают некоторые боевые планы и другую оперативную информацию.

В то же время США считают утечки серьезными.

"Документы содержат конфиденциальную информацию об Украине, Южной Корее, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах и других, о которых ранее не сообщалось. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена работают над тем, чтобы остановить поток секретной информации в социальных сетях и веб-сайтах и предотвратить любой продолжительный вред для отношений с союзниками и стратегическими партнерами", - говорится в публикации.

Журналисты указывают на то, что Россия с особым интересом изучает эти документы, чтобы найти что-нибудь полезное для себя.

6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по усилению украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.

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