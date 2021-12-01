В Украине с ВИЧ живут 257 тыс. человек, а каждый третий не знает о своем статусе, - Ляшко

Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 1 декабря, передает Еспресо.TV.



"В нашей стране около 257 тыс. человек живут с ВИЧ. Эпидемия географически неоднородна и больше всего ее бремя испытывают юго-восточные области – Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Донецкая", - сказал министр.



Он добавил, что у каждого третьего инфекцию обнаружили на стадии СПИДа. А каждый третий украинец сегодня не знает свой статус.



Это происходит потому, что люди пренебрегают доступной и бесплатной возможностью сделать тест на ВИЧ-инфекцию. Как и в случае с эпидемией COVID-19, нам нужен высокий уровень ответственности общественного общества. Протестироваться на ВИЧ можно у семейного врача, в любом заведении здравоохранения, предоставляющем услуги в рамках программы медицинских гарантий, а также в пунктах тестирования неправительственных организаций", - уточнил глава Минздрава.



По данным министерства, пациенты с ВИЧ могут получать препараты антиретровирусной терапии у своего семейного врача и находиться под его наблюдением. Также в этом году к оказанию медуслуг по диагностике, лечению и сопровождению лиц с ВИЧ привлекли учреждения первичной медпомощи.

Напомним, 3 октября в Украине запустили информационный вебресурс о ВИЧ, объединивший всю ключевую информацию по вирусу.