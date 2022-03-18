В Украине с начала войны погибли 109 детей, еще 130 – пострадали, – Офис Генпрокурора
В Украине с начала войны против России погибли 109 детей. Еще более 130 несовершеннолетних получили ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Больше всего пострадало детей в Киевской области – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14, и Херсонской – 14.
Кроме того, из-за действий российских военных были повреждены 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего учреждений пострадало в Донецкой области – 126, а также в Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской – 21. В Киеве повреждено 35 учебных заведений.
- Напомним, боец территориальной обороны Киевщины Игорь Сабий рассказал , что российские оккупанты потерпят поражение от ВСУ на Киевщине, из-за чего перегруппировываются и издеваются над мирными жителями.
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