В целом число вынужденно перемещенных лиц достигло почти 8 млн, сообщают из ООН.

"С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом", – отмечают в организации.

По данным ООН, количество внутренних переселенцев превышает 7,7 млн. человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте.



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