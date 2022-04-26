В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем, - ООН
В Организации Объединенных Наций сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем
В целом число вынужденно перемещенных лиц достигло почти 8 млн, сообщают из ООН.
"С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом", – отмечают в организации.
По данным ООН, количество внутренних переселенцев превышает 7,7 млн. человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте.
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