Об этом в facebook проинформировала пресс-служба Офиса омбудсмана Украины.

По данным государственного портала по розыску детей "Дети войны", по состоянию на 7 декабря 2022 года 853 ребенка – ранены, 333 – пропавшие, 13 112 – депортированы, 8017 – найдены.

В конце ноября МВД сообщало, что с начала полномасштабной войны с РФ Нацполиция нашла почти 30 тысяч человек , считавшихся пропавшими без вести.

5 декабря стало известно, что из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии в Украине 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести .

По состоянию на 6 декабря в результате считался пропавшим без вести 331 ребенок, а разыскали на тот момент - 7998 детей.

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