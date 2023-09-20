В Украине с начала полномасштабной войны объем приобретения военных облигаций увеличился на 64,3 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что по состоянию на 20 сентября 2023 физические лица увеличили приобретение облигаций на 22,2 млрд грн - до 47,7 млрд грн. Юридические лица увеличили объем купленных облигаций на 39,9 млрд грн – до 120,5 млрд грн.

"В то же время представители территориальных общин увеличили объем купленных военных ОВГЗ на 2,2 млрд грн - до 2,3 млрд грн, что равняется лишь 1,14% от объема неиспользованных остатков местных бюджетов на счетах. С начала этого года остатки увеличились на 86,4 млрд грн и по состоянию на 1 сентября 2023 составляют 201,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Что известно о военных облигациях в Украине

31 июля Министерство финансов начало продажу военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.

Военные облигации – это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, можно поддержать экономику страны, помочь армии и получить гарантированную прибыль. Чем больше облигаций, тем более мощная поддержка для страны и выше прибыль.

16 сентября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дию. За три дня в Дии приобрели военные облигации на сумму 25 млн гривен.

Правительство на аукционе 25 октября 2022 года разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд грн.

5 апреля в приложении Дия появилась облигация "Ялта" , 21 июня - "Новая Каховка" , 12 сентября - "Евпатория" .