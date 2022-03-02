В Украине с начала полномасштабного вторжения погиб первый работник СМИ, - Геращенко
1 марта в Киеве в результате атаки России на телебашню скончался украинский телеоператор одного из каналов
Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко в Telegram.
"Удалось установить личность только одного из 5 погибших после вчерашнего варварского удара по Киевской телебашне. Это журналист. Телеоператор Live-Евгений Сакун", - сообщил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное