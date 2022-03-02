В Украине с начала полномасштабного вторжения погиб первый работник СМИ, - Геращенко

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко в Telegram.



"Удалось установить личность только одного из 5 погибших после вчерашнего варварского удара по Киевской телебашне. Это журналист. Телеоператор Live-Евгений Сакун", - сообщил он.

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