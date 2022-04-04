В Украине с начала полномасштабного вторжения от рук оккупантов погиб 161 ребенок
С начала полномасштабной российской агрессии в Украине пострадали 425 детей, из них 161 ребенок погиб
Об этом передает ОГПУ .
"По состоянию на утро 4 апреля 2022 года более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 161 ребенок погиб и 264 ранены", - говорится в сообщении.
Данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
По официально установленным данным больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.
"2 апреля ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами г. Угледара, Донецкой области. 3 апреля в результате обстрела г. Николаева ранены 11 человек, один из которых ребенок. Также 3 апреля в результате обстрела г. Харькова ранения получили трое детей", - говорится в сообщении.
В результате бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.
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