В Украине с начала года зафиксировали рекордную смертность на водоемах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей. Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году ", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что даже такой высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей, которые игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и в нетрезвом состоянии.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд правил безопасности во время пребывания на воде:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

не нырять в незнакомых местах;

не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывать далеко и в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближаться к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи;

температура воды должна быть не ниже 17 градусов;

плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут

следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.