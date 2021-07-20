В Украине с начала года уничтожили 297 авиационных бомб
С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили в Украине более 41 000 взрывоопасных предметов
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечено, что в течение прошлых суток, 19 июля, пиротехники осуществили 63 выезда, в ходе которых выявлено 713 боеприпасов.
"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 41 000 387 взрывоопасных предметов, в том числе 297 авиационных бомб", - говорится в сообщении.
Как предостерегает ГСЧС, с целью предотвращения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, категорически запрещается:
- касаться подозрительного предмета или передвигать его,
- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;
- осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания;
- пытаться самостоятельно обезвредить находку.
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