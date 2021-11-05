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В Украине с начала года более 30 несовершеннолетних стали виновниками ДТП

5 ноября, 2021 пятница
08:56
Общество Ирина Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что с начала года в Украине более 30 несовершеннолетних вызвали ДТП

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов в ходе обсуждения недавней смертельной аварии с участием подростка в Харькове, передает РБК-Украина .

Венедиктова отметила, что за 2021 год несовершеннолетние водители стали виновниками 35 ДТП.

"Несколько статистики за этот год. 35 несовершеннолетних совершили ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом. И 800 детей стали пострадавшими", - подчеркнула она.

Также, по ее словам, за 2021 год в ДТП погибли 2,5 тыс. человек.

  • Ранее сообщалось, что в Харькове 16-летний водитель Николай Харьковский влетел в другой автомобиль - один человек погиб, еще три - пострадали.
  • Впоследствии суд арестовал Николая Харьковского, подозреваемого в причинении смертельного ДТП, на 60 суток без права на залог.
  • Позже подозреваемый отказался добровольно сдать кровь на анализ.

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