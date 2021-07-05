В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долгов

Об этом сообщает "Слово и дело" .



По информации издания, в Украине с 6 июля полноценно заработает процедура автоматического списания долгов по требованию государственных и частных исполнителей.



Отмечается, что автоматически будут списываться долги по алиментам, жилищно-коммунальным услугам, зарплатам и штрафам.



Для автоматического списания банк должен предоставить исполнителю информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Следовательно, исполнитель будет знать, сколько средств на счете должника и сможет автоматически списывать только необходимую сумму, а не все средства. При этом упрощается только сама процедура списания долга для которой, как и раньше, будет необходимо решение суда.



Автоматически списывать долги со счетов смогут через ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанк, Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредит Банк.



Отмечается, что еще 44 банка подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Таким образом, в ближайшее время 62 из 73 банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.

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