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В Украине с 24 февраля в результате военных действий погибли около 4 тыс. мирных жителей - ООН

25 мая, 2022 среда
18:31
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 3 974 гражданских, ранены - 4 654

Об этом говорится в ежедневном сообщении Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Отмечается, что всего погибли 3 974 человека. Из них 1 497 мужчин, 985 женщин, 91 девочка и 99 мальчиков, а также 69 детей и 1 233 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Травмировались во время военных действий 4 654 человека.

Также известно, что на подконтрольной правительству территории: 4 217 жертв (2 106 погибших и 2 111 раненых), а на территории, контролируемой оккупантами – 655 (128 убитых и 527 раненых).

Большинство смертей и ранений обусловлены боеприпасами и взрывчатыми веществами с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

  • Напомним, 25 марта горсовет Мариуполя заявил о том, что в Драмтеатре предположительно погибли около 300 человек.
  • 23 апреля появились сообщения, что оккупанты уничтожают доказательства гибели гражданских в укрытии под Драматическим театром.
  • Позже в уничтоженном россиянами Мариуполе под завалами многоэтажного дома были обнаружены тела около двухсот погибших.

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