В Украине с 1 сентября стартовала налоговая амнистия для граждан

Об этом говорится в законе №1539-их о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан через введение одноразового добровольного декларирования.



С 1 сентября граждане Украины могут подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения этих активов.



Среди активов можно указывать валютные ценности (кроме наличных средств), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических компаний, которые находятся в Украине или за рубежом.



Согласно документу, задекларированных средств гражданин должен уплатить сбор в размере 5% относительно валютных ценностей и других активов, находящихся в Украине; 9% - по валютных ценностей и активов, находящихся за рубежом; 2,5% - по номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.



Так, если гражданин оплатит эти сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Такого гарантируется неразглашении государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в одноразовых добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.



В Государственной налоговой службе (ГНС) пояснили, декларацию необходимо подать в ведомство непосредственно налогоплательщиком через Электронный кабинет .



До подачи одноразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валюте на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал законы о налоговой амнистии.

НБУ 6 августа определил порядок открытия и ведения текущих счетов со спецрежимом использования для проведения добровольного единовременного декларирования средств с 1 сентября.

Министерство финансов 30 августа обнародовало инструкции по проведению налоговой амнистии.