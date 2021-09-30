В Украине с 1 октября изменятся правила продажи алкоголя
Продавцы алкогольных напитков с 1 октября должны будут указывать в чеке акцизные коды бутылок
Об этом говорится в пункте приказа Министерства финансов №329 от 8 июня 2021 года.
В соответствии с приказом, все продавцы алкогольных напитков с 1 октября должны будут указывать в чеке цифровое значение штрихкода марки акцизного налога (акцизный код).
Следовательно, продавцы должны вручную вводить код или отсканировать его. Код необходимо указывать при продаже целой бутылки или ее открывании.
При продаже алкоголя на разлив или во время приготовления напитков вводить акцизный код необходимо один раз - во время открывания новой бутылки.
В то же время, если алкогольные напитки имеют марки без штрихкода, их можно продавать без его указания. Для этого алкоголь нужно хранить в оригинальной таре.
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