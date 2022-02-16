В Украине с 1 марта пенсии проиндексируют для 10 млн. граждан
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что для 10 млн украинцев проиндексируют пенсии с 1 марта, а остальным пенсионерам установят доплату
Об этом говорится на заседании правительства .
"С 1 марта индексация будет составлять 14%. Это будет касаться 10 млн украинцев, которые получат страховые пенсии", – отметил он.
Как отметила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, увеличение будет соответствовать 50% роста потребительских цен за 2021 год и 50% показателя роста средней заработной платы за три предыдущих календарных года. Так повышенные пенсии получат более 10 млн человек. Средний размер повышения составит около 360 грн, а самый маленький – 100 грн.
Пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС увеличат выплаты в среднем до 1110 грн.
Для людей в возрасте от 75 лет пенсии повысят в среднем на 450 грн, для старше 80 лет – на 570 грн.
Тем, кто не подпадает под индексацию, доплачивать 135 грн ежемесячно.
Гражданам с 1 группой инвалидности и людям в возрасте 60-65 лет с полным страховым стажем пенсия будет составлять на 19% больше прожиточного минимума, для тех, кто не работает, не имеет права на пенсию и получает государственную соцпомощь из-за инвалидности - на 9%.
На 400 грн повысят пособие на каждого третьего ребенка до 6 лет из многодетных семей.
"Также впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. В результате повышения получат еще полмиллиона получателей", - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.
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