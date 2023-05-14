В Украине с 1 июня заработает электронный лесорубный билет

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.



"Правительство приняло постановление о запуске электронного лесорубного билета и сертификата о происхождении древесины. Над этими изменениями работала наша команда Гослесагентства два года", - сообщил Бохоловец.

Изменения вступят в силу 1 июня.

По словам главы госкомпании, введение электронных учетных билетов позволит минимизировать коррупционные риски, которых было достаточно, когда существовали бумажные версии документов.



На каждый отдельный участок, на котором планируются рубки, будет выдаваться электронный билет, содержащий информацию обо всех видах рубок. Его действие касается всех лесопользователей. Этой услугой обещает воспользоваться и ГП "Леса Украины".

Электронные лесорубные билеты автоматически вносятся в карту сайта ГП "Лесной инновационно-аналитический центр" и системы электронного учета древесины, что позволяет создать единую электронную базу данных.