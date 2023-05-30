Об этом сообщают источники " Экономической правды ", УНИАН и РБК-Украина .

Утверждается, что повышение тарифов Галущенко объяснил потребностью в деньгах на восстановление поврежденных энергообъектов.

Новый тариф составит 2,64 грн/кВт-ч.

По данным РБК-Украина, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) просила установить больший тариф – 2,88 грн/кВт-ч, но правительство на это не согласилось.

По информации УНИАН, Минэнерго 30 мая готовит брифинг для журналистов по повышению тарифов.

В настоящее время тариф для потребителей, которые используют до 250 кВт-ч в месяц, составляет 1,44 грн/кВт-ч, а для украинцев, использующих более 250 кВт-ч, он достигает 1,68 грн/кВт-ч.