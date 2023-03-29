В Украине с 1 июля планируют вернуть довоенные налоги

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что возврат к довоенному налогообложению – одно из условий МВФ для предоставления Украине $15,6 млрд помощи. Гетманцев также отметил, что законопроект о возврате старой налоговой системы уже есть.

Чиновник объяснил, что еще одна из причин возвращения к старой системе – необходимость финансировать оборону государства.

"Мы собираем за месяц налогов на 80 млрд, а на войну тратим 130. Остальные мы собираем путем заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают деньги на безопасность и оборону, это то, что мы собираем внутри страны. Важно, чтобы каждый гражданин и предприниматель, который не на фронте, выполнял свой гражданский долг уплатой налогов", - объясняет Гетманцев.

Он рассказал, что будет отменено 2% налога, введенного весной прошлого года, который является альтернативой действующей в стране общей системе налогообложения.

"Мы считаем, что он сыграл свою роль, и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля", – отметил он.

Второе изменение, ожидающее украинцев - возобновление документальных проверок на территориях, где не идут боевые действия и возобновление ответственности за невыполнение налоговых обязанностей.