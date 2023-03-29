В Украине с 1 июля планируют вернуть довоенные налоги
Глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев рассказал, что Украина с 1 июля планирует вернуть довоенную систему налогов и проверки бизнеса
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Он отметил, что возврат к довоенному налогообложению – одно из условий МВФ для предоставления Украине $15,6 млрд помощи. Гетманцев также отметил, что законопроект о возврате старой налоговой системы уже есть.
Чиновник объяснил, что еще одна из причин возвращения к старой системе – необходимость финансировать оборону государства.
"Мы собираем за месяц налогов на 80 млрд, а на войну тратим 130. Остальные мы собираем путем заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают деньги на безопасность и оборону, это то, что мы собираем внутри страны. Важно, чтобы каждый гражданин и предприниматель, который не на фронте, выполнял свой гражданский долг уплатой налогов", - объясняет Гетманцев.
Он рассказал, что будет отменено 2% налога, введенного весной прошлого года, который является альтернативой действующей в стране общей системе налогообложения.
"Мы считаем, что он сыграл свою роль, и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля", – отметил он.
Второе изменение, ожидающее украинцев - возобновление документальных проверок на территориях, где не идут боевые действия и возобновление ответственности за невыполнение налоговых обязанностей.
- В апреле в Украине будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличившегося трудового стажа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.49
Покупка 37.49Продажа 38.34
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное