В Украине с 1 декабря повысят зарплаты учителям

Об этом сообщили в МОН .



Госбюджет на 2021 год предусматривает повышение заработной платы учителям от 1 декабря.



Зарплата директора вырастет от 15 742 до 17 057 грн.



Также повысят заработную плату молодому учителю без категории и стажа работы – от 9015 до 9768 грн; учителю II категории – с 11 124 до 12 053 грн; учителю І категории – от 11 912 до 12 906 грн; учителю высшей категории – с 12 698 до 13 759 гривен.



Ассистент учителя будет получать 11 200 грн вместо 10 338. Зарплата руководителя кружка вырастет от 11 124 до 12 053 грн, а педагога-организатора I категории – от 10 445 до 11 317 грн.



Это уже второе повышение зарплаты работников школ за 2021 год. С 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%, для этого Министерству образования и науки Украины были предусмотрены расходы из госбюджета в размере 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году, - отметили в МОН.





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