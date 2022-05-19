В Украине "Русское радио" теперь будет звучать как "Радио Байрактар", – Нацсовет телерадиовещания
19 мая на заседании Национальный совет сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиоорганизация "Русское радио" – Украина" в Киеве, в эфире теперь будет звучать как "Радио Байрактар"
Об этом информируют на странице Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в фейсбук.
"ООО "ТРО "Русское Радио" – Украина" (позывные "Русское Радио"), г. Киев, изменило свои позывные. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар", – говорится в сообщении.
Национальный совет высказал замечания и предложения, которые передадут Комитету Верховной Рады, относительно законопроектов "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно части песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора" (№7273 от 11 апреля) и "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".
Для Николаевской, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Тернопольской, Херсонской областей утвердили изменения в Перечни программ.
Еще для нескольких украинских вещателей и провайдеров ввели изменения в лицензии и программные концепции.
По просьбе ООО "Агро-Медиа" Нацсовет отменил свое предыдущее решение о выдаче ему спутниковой лицензии на вещание с логотипом "AGRO TV".
Также Нацсовет переоформил 37 лицензий на вещание АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
"Внесенные изменения касались членов правления, состава редакционного совета, а также логотипов общенациональных каналов и филиалов Общественного. Вещатель продолжает работать над узнаваемостью и собственным брендом и стремится создать единую экосистему своих продуктов на разных платформах", – добавили в сообщении.
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