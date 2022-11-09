Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная политика В Украине решили изменить структуру правительства и вместо 20 оставить 14 министерств, - СМИ

В Украине решили изменить структуру правительства и вместо 20 оставить 14 министерств, - СМИ

9 ноября, 2022 среда
10:49
политика Кабмин

Власти согласовали новую структуру правительства, согласно которой в Украине останется 14 министерств вместо 20

Об этом пишет ZN.UA.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел совещание, в котором приняли участие премьер-министр, вице-премьеры и несколько членов правительства. На совещании была согласована очередная концепция построения Кабмина, согласно которой вместо 20 министерств будет 14. По данным СМИ, Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий решили объединить между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий.

Министерство культуры и информационной политики будет расширено, оно начнет заниматься также вопросами европейской и евроатлантической интеграции и будет переименовано в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики.

Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия будут объединены в Министерство экономического развития. Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации.

Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики будут Министерством по делам ветеранов и социальной политики;

Министерство экологии сменит название на Министерство экологии и природных ресурсов.

Без изменений остаются:

Министерство энергетики;
Министерство иностранных дел;
Министерство финансов;
Министерство юстиции;
Министерство внутренних дел;
Министерство обороны;
Министерство образования и науки;
Министерство здравоохранения.

Также предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). Кое-где – более чем вдвое:

- в центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;
- в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более чем 7 тысяч сотрудников;
- в центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;
- в террорганах других ЦОИВ – с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.

Кроме того, будет изменена структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Денис Шмыгаль
Читайте также:
електроенергія
2 ноября, 2022 среда
В МИД Китая отреагировали на ракетные обстрелы РФ критической инфраструктуры в Украине
Катерина Бех
9 ноября, 2022 среда
Биатлонистка, выступавшая за сборную Украины, получила вид на жительство в России
ЗСУ
8 ноября, 2022 вторник
Много вражеской пехоты полегло на Бахмутском направлении, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 39.16
    Продажа 40.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
9 ноября
12:14
OPINION
Бутусов
Россия хочет переговоров
11:44
Генерал Ходжес рассказал, каким будет ответ США на применение Россией ядерного оружия
11:31
"Хаотично заваленная минами территория": Гайдай рассказал, что осложняет наступление ВСУ в Луганской области
11:20
Киевляне петицией просят не ставить в столице елку
11:16
В кремле заявили, что спикер президента РФ Песков посетил оккупированный Луганск
11:15
СБУ обезвредила диверсионную группу ФСБ, готовившую убийства командиров Сил спецопераций ВСУ
11:08
Российская армия потеряла в Украине половину своих танков и уже не восстановится, - Пентагон
10:56
Осужденную в РФ олимпийскую чемпионку из США перевезли из СИЗО в колонию
10:44
Возросло количество пострадавших из-за войны войны детей: уже более 1250
10:44
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Визит Патрушева в Иран показателен и сигнализирует Западу об операциях с оружием между странами, - Згурец
10:40
Инфографика
Актуальный курс валют в Украине: стоимость доллара, евро, злотого
10:38
Инфографика
втрати окупантів
ВСУ за сутки ликвидировали 780 российских оккупантов и 15 танков
10:24
Эксклюзив
Крым будет освобожден только военным путем. Дипломатия здесь не поможет, - эксперт Чернык
10:21
В Италии нашли бронзовые статуи, которым более 2000 лет
10:18
ВСУ ликвидировали замполита армии РФ, в телефоне которого нашли доказательства подготовки к вторжению в Украину, - офицер Штефан
10:01
Эксклюзив
Чтобы Запад и дальше поддерживал Украину, необходимо работать на общества этих стран, - Княжицкий
09:57
Спикер палаты представителей Пелоси переизбирается в конгресс США, - CNN
09:40
Конгресc США
Выборы в США: республиканцы лидируют в палате представителей
09:37
байден
Байден на встрече с однопартийцами заявил, что потеря палаты представителей и сената будет иметь ужасные последствия, - CNN
09:17
Эксклюзив
Отсутствие российских ракет в Черном море абсолютно не снимает напряжение, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
08:59
Оккупанты атаковали дронами предприятие в Днепре, есть раненые
08:50
Россия сможет полностью возобновить движение по Крымскому мосту не раньше осени 2023 года, - британская разведка
08:35
лотерея
Исторический джекпот более чем в $2 млрд сорвали в США
08:30
Зеленский под влиянием США изменил позицию относительно переговоров с Россией, - Politico
08:29
Эксклюзив
На Авдеевском направлении оккупанты гибнут сотнями в сутки. Потери РФ превышают официальные данные Генштаба, – руководитель горадминистрации Барабаш
08:15
Украинские силы отразили атаки РФ в районах 14 городов и сел
08:04
Войска РФ раскритиковали генералов из-за "непонятной битвы" на Донбассе, ведь за 4 дня потеряли 300 солдат, - CNN
08:00
Николай Княжицкий
Для чего власть хочет объединить министерство культуры с министерством евроинтеграции
07:48
На Запорожье украинское войско ранило и уничтожило до полутора сотен россиян
07:23
Беларусь создает подразделения операторов ударных дронов среди пограничных войск
07:16
Эксклюзив
Николай Княжицкий
В Украине нужно запретить Русскую православную церковь
06:49
День украинской письменности и языка
День украинской письменности и языка: история и традиции
06:16
ISW: Иран стремится показать углубление сотрудничества с РФ
05:56
Биатлонистка, выступавшая за сборную Украины, получила вид на жительство в России
05:50
Вагнеровцы преувеличивают территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от других российских сил, - ISW
05:23
Си Цзиньпин: Безопасность Китая становится все более нестабильной и неопределенной
04:49
Носители крылатых ракет остаются в пунктах базирования. Россия не выводит их в Черное море, - ОК "Юг"
04:28
Трофей ЧС-2022
Это повреждение мозга, - посол ЧМ-2022 осудил геев
04:16
Украинская авиация 11 раз ударила по ПВО и районам сосредоточения оккупантов на южном фронте
03:59
"Эвертон" собирается купить звездного конкурента для украинца Николенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV