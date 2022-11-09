Об этом пишет ZN.UA.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел совещание, в котором приняли участие премьер-министр, вице-премьеры и несколько членов правительства. На совещании была согласована очередная концепция построения Кабмина, согласно которой вместо 20 министерств будет 14. По данным СМИ, Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий решили объединить между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий.

Министерство культуры и информационной политики будет расширено, оно начнет заниматься также вопросами европейской и евроатлантической интеграции и будет переименовано в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики.

Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия будут объединены в Министерство экономического развития. Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации.

Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики будут Министерством по делам ветеранов и социальной политики;

Министерство экологии сменит название на Министерство экологии и природных ресурсов.

Без изменений остаются:

Министерство энергетики;

Министерство иностранных дел;

Министерство финансов;

Министерство юстиции;

Министерство внутренних дел;

Министерство обороны;

Министерство образования и науки;

Министерство здравоохранения.

Также предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). Кое-где – более чем вдвое:

- в центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;

- в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более чем 7 тысяч сотрудников;

- в центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;

- в террорганах других ЦОИВ – с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.

Кроме того, будет изменена структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.

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