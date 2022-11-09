В Украине решили изменить структуру правительства и вместо 20 оставить 14 министерств, - СМИ
Власти согласовали новую структуру правительства, согласно которой в Украине останется 14 министерств вместо 20
Об этом пишет ZN.UA.
Сегодня президент Владимир Зеленский провел совещание, в котором приняли участие премьер-министр, вице-премьеры и несколько членов правительства. На совещании была согласована очередная концепция построения Кабмина, согласно которой вместо 20 министерств будет 14. По данным СМИ, Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий решили объединить между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий.
Министерство культуры и информационной политики будет расширено, оно начнет заниматься также вопросами европейской и евроатлантической интеграции и будет переименовано в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики.
Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия будут объединены в Министерство экономического развития. Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации.
Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики будут Министерством по делам ветеранов и социальной политики;
Министерство экологии сменит название на Министерство экологии и природных ресурсов.
Без изменений остаются:
Министерство энергетики;
Министерство иностранных дел;
Министерство финансов;
Министерство юстиции;
Министерство внутренних дел;
Министерство обороны;
Министерство образования и науки;
Министерство здравоохранения.
Также предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). Кое-где – более чем вдвое:
- в центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;
- в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более чем 7 тысяч сотрудников;
- в центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;
- в террорганах других ЦОИВ – с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.
Кроме того, будет изменена структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.
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