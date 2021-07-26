В Украине решение об очередном локдауне принимают не по медицинским, а по политическим показателям, - медицинский эксперт

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Никакие послабления карантина не могут предотвратить очередной локдаун в Украине. Поскольку у нас принимаются решения не по медицинским, а скорее по политическим показателям по внедрению локдауна. Мы должны понимать, что локдаун и карантин это совершенно разные вещи. В Украине ни разу не был введен жесткий медицинский карантин. Но, что действительно важно, так это то, что чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше будет активных случаев болезни и уменьшения возможности передаваться вируса от человека к человеку", - пояснил Сорока.



Сорока отметил, что власти не нужно разделять людей на невакцинированных и вакцинированных, для которых, возможно, будут определенные преимущества. Поскольку, по его мнению, права человека никто не отменял и задача медиков также напоминать об этом. Он вспомнил, что кроме пандемии COVID-19 в Украине есть и другие проблемы с тяжелыми болезнями.



"Сейчас уже начали говорить о том, что вакцинированные люди будут иметь определенные преимущества. То есть, доступ в определенные заведеня, на работу и т.д. А подумали ли мы о людях, которые имеют активную форму туберкулеза и проводят время в заведениях, или контактируют с другими людьми? Они же могут быть вакцинированы от коронавирусной болезни, но нести другую угрозу ", - добавил Сорока.



Сорока добавил, что еще 4 года назад он настаивал на том, чтобы в медицинских документах указывались болезни, которыми переболел человек, причины, по которым человек не может быть вакцинирован, онкологические патологии и пересадка органов, если таковая была. По его словам в паспорте вакцинации от COVID-19 обязательно нужно указывать о полной вакцинации, о том, переболел ли человек коронавирусом и о причинах, по которым людям нельзя делать прививки.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных от COVID-19 .

23 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что прогнозируют новую волну коронавируса и возвращение к "красной" зоне карантина.