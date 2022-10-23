Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ну, наверное, основная проблема – сделать дрон массовым, а так в принципе это достаточно реалистично. И если посмотреть, когда в Симферополь что-то прилетало и в Новошахтинское НПЗ, то неизвестно, кто это делал, но там же были дроны. Поэтому это скорее вопрос времени , чтобы летающие на длинные расстояния дроны долетели до Москвы. Поэтому да, это реально", - сказал Артем Старосек.

CEO разведывательного агентства "Molfar" убежден, что такой дрон сможет с легкостью обойти противовоздушную систему России и долететь до Москвы.

"Как мы увидели, что вторая армия мира оказалась совсем не второй, поэтому думаю, что у нее такая же работа ПВО. Мы можем посмотреть на ситуацию в Белгороде, когда они сами по себе стреляют, то в принципе я думаю, что в Москву дрон долетит достаточно легко", - добавил он.

Украинский боевой дрон R18 на протяжении трех лет эффективно уничтожает врага – от бронированной техники российских оккупантов до живой силы противника.

Punisher – один из украинских беспилотников, который в руках военных Вооруженных сил Украины помогает уничтожать российскую армию.

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