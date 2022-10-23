В Украине реально создать долетящий до Москвы дрон - CEO разведывательного агентства "Molfar" Старосек
CEO разведывательного агентства "Molfar" Артем Старосек убежден, что украинские специалисты способны создать дрон, который будет летать на довольно длинные расстояния
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ну, наверное, основная проблема – сделать дрон массовым, а так в принципе это достаточно реалистично. И если посмотреть, когда в Симферополь что-то прилетало и в Новошахтинское НПЗ, то неизвестно, кто это делал, но там же были дроны. Поэтому это скорее вопрос времени , чтобы летающие на длинные расстояния дроны долетели до Москвы. Поэтому да, это реально", - сказал Артем Старосек.
CEO разведывательного агентства "Molfar" убежден, что такой дрон сможет с легкостью обойти противовоздушную систему России и долететь до Москвы.
"Как мы увидели, что вторая армия мира оказалась совсем не второй, поэтому думаю, что у нее такая же работа ПВО. Мы можем посмотреть на ситуацию в Белгороде, когда они сами по себе стреляют, то в принципе я думаю, что в Москву дрон долетит достаточно легко", - добавил он.
- Украинский боевой дрон R18 на протяжении трех лет эффективно уничтожает врага – от бронированной техники российских оккупантов до живой силы противника.
- Punisher – один из украинских беспилотников, который в руках военных Вооруженных сил Украины помогает уничтожать российскую армию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное