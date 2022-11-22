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В Украине разворачивают сеть поддержки людей "Пункты несокрушимости", – Зеленский

22 ноября, 2022 вторник
23:17
война с Россией

В Украине стартует новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". Это места, где постоянно будет электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 22 ноября.

"Разворачиваем по всей стране наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше, - сказал он. - Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часа поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости" - там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно".

Зеленский уточнил, что такие пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях ГСЧС.

"Местной власти поставлена задача обеспечить информирование людей о наличии "Пунктов несокрушимости". Это должно быть очень просто: в зданиях органов власти, в аптеках, магазинах, в почтовых отделениях должна быть информация о том, где человек может найти поддержку в случае длительного отключения энергии ", – отметил Зеленский.

На специальном сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта таких пунктов по всей Украине, которую постоянно обновляют. На этом сайте, а также во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин и т.д. Кроме того, на сайте есть специальная форма для представителей бизнеса, желающих присоединиться к инициативе и стать "Пунктом несокрушимости" для украинцев.

По словам Зеленского, уже есть предприниматели, решившие поддержать общество, приобщаются к инициативе и делают такими "Пунктами несокрушимости" свои бизнес-объекты – с генераторами, "старлинками", водой и другим.

  • 18 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате ракетных атак Российской Федерации по критической инфраструктуре почти 50 процентов энергосистемы Украины выведено из строя.

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Владимир Зеленский
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