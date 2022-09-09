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В Украине разрушены более 400 объектов, обеспечивающих теплоснабжение, - исполнительный директор Ассоциации городов Слобожан

9 сентября, 2022 пятница
16:03
война с Россией

Исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан сообщил, что в Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день, по нашим данным, в Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают теплоснабжение и поставку горячей воды. Из городского бюджета города Харьков уже выделили 60 млн грн на восстановление ТЭЦ. Мы ожидаем также, что из государственного бюджета будет выделено 70 млн грн. По городам Ахтырка, Сумы и Чернигов выделено по 100 млн грн на каждый населенный пункт", – рассказал Слобожан.

Исполнительный директор Ассоциации городов добавил, что подготовка городов к отопительному сезону продолжается.

"Учитывая, что обстрелы не прекращаются, в резервном фонде предусмотрено 1,4 млрд грн для ГСЧС на закупку специального оборудования. В частности, на генераторы, которые могут обеспечить населенные пункты теплоснабжением", - добавил он.

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Украина
военные силы Украины
отопительный сезон
Экономика
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