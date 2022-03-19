В Украине разрушены 69 учебных заведений, еще 489 - повреждены, - Офис генпрокурора

Об этом сообщил Офис генпрокурора.



"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью", - говорится в заявлении.



Больше всего поврежденных школ и детских садов на Донетчине – 138, Харьковщине – 77, Киевщине – 41, Николаевщине – 39, Сумщине – 33, Херсонщине – 21, в Киеве – 43.



Данные не окончательные, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb