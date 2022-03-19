В Украине разрушены 69 учебных заведений, еще 489 - повреждены, - Офис генпрокурора
Россияне обстрелами уничтожили 69 украинских школ и детсадов
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью", - говорится в заявлении.
Больше всего поврежденных школ и детских садов на Донетчине – 138, Харьковщине – 77, Киевщине – 41, Николаевщине – 39, Сумщине – 33, Херсонщине – 21, в Киеве – 43.
Данные не окончательные, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
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