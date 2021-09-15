В Украине разрешили преподавать теоретическую часть для будущих водителей онлайн

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционное образование относительно как подготовки водителей с помощью Единой информационной системы МВД, так и возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Поэтому автошкола должна сообщить в ближайший территориальный сервис МВД о том, что будет обучать онлайн, при регистрации группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей будет осуществляться для групп численностью не более 10 человек.

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