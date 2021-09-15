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В Украине разрешили преподавать теоретическую часть для будущих водителей онлайн

15 сентября, 2021 среда
19:55
Общество права

В среду, 15 сентября, Кабинет министров Украины разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзаменам по ПДД. Также можно будет заказать доставку водительских прав по почте

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционное образование относительно как подготовки водителей с помощью Единой информационной системы МВД, так и возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Поэтому автошкола должна сообщить в ближайший территориальный сервис МВД о том, что будет обучать онлайн, при регистрации группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей будет осуществляться для групп численностью не более 10 человек.

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