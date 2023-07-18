Об этом сообщает сайт Верховной Рады .

Законом предусматривается во время действия военного положения назначение лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением соответствующего звания. Для этого они должны иметь опыт боевых действий не менее полугода.

Лицо, претендующее на офицерское звание, не должно иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

Кроме того, закон разрешает принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет. Ранее эта норма была ограничена 30 годами.