В Украине разрешили обслуживать вне очереди лиц с инвалидностью
Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №4113 об обслуживании лиц с инвалидностью вне очереди
Об этом шла речь на заседании Верховной Рады Украины, передает Еспресо.TV
"За" проголосовал 341 депутат.
Закон предоставляет лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью право внеочередного обслуживания в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.
Также это право получили и люди, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего).
"Лица с инвалидностью, направляющиеся на лечение (при наличии подтверждающих документов), лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед другими лицами на прохождение всех видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу, контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда с таких территорий", - говорится в законе.
Вместе с ними в приоритетном порядке могут следовать сопровождающие их лица (не более двух), и в случае необходимости - близкие родственники первой линии родства.
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