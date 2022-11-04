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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для детей от 12 лет

4 ноября, 2022 пятница
15:49
Здоровье

Минздрав разрешил бустерную дозу против COVID-19 для вакцинированных детей от 12 до 17 лет

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .

Приказом Минздрава №1979 утверждены изменения.

"Бустерную дозу подросткам рекомендуют через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Если ребенок, по медицинским показаниям, получил дополнительную дозу вакцины, то бустер вводят через 3 месяца после получения дополнительной дозы", - говорится в сообщении.

Для бустерной прививки детей в возрасте от 12 лет нужно использовать только одобренную к использованию мРНК-вакцину, сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer.

За время пандемии в стране от осложнений коронавирусной болезни умерли 83 ребенка. Всего заболевание подтвердили почти у 390 тысяч несовершеннолетних, а за прошедшую неделю COVID-19 подтвердили у более 1600 детей.

Для прививки детей 12-13 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов, а пациенты от 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививки, при этом необязательно иметь декларацию с врачом.

"Люди в возрасте от 18 лет, завершившие первичный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер - если прошло более 5 месяцев после вакцинации второй дозой двудозной вакцины или одной дозой однодозной. Второй бустер - через 4 месяца после получения первого", - напоминают медики.

Привиться можно бесплатно в любом центре вакцинации .

  • Министерство здравоохранения еще в октябре прошлого года разрешило прививку против коронавируса детей от 12 лет, а недавно возможность создать иммунную защиту против этой инфекции решили предоставить и детям от 5 лет.

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