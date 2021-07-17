В Украине разрешат вакцинировать от COVID-19 детей
Во время пятой волны вакцинации, которая начнется вскоре в Украине, позволят прививать от коронавируса детей
Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика, сообщает Укринформ .
По его словам, во время пятой волны вакцинации будет разрешаться прививать детей.
"Если мы говорим о возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это Pfizer, там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации ", - сказал Заика.
Он добавил, что прививки детей будет проходить по рекомендациям врачей.
Вакцинация против COVID-19 в Украине началась в феврале 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Сейчас готовятся начать пятый этап.
- Напомним, 15 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве рассматривают вопрос вакцинации от коронавируса среди лиц моложе 18 лет.
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