В Украине разрешат вакцинировать от COVID-19 детей

Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика, сообщает Укринформ .

По его словам, во время пятой волны вакцинации будет разрешаться прививать детей.

"Если мы говорим о возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это Pfizer, там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации ", - сказал Заика.

Он добавил, что прививки детей будет проходить по рекомендациям врачей.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась в феврале 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Сейчас готовятся начать пятый этап.