Об этом сообщает в фейсбуке Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Международное гуманитарное право запрещает принуждать жителей оккупированной территории присягать на верность государству-противнику. Вражеская паспортизация, давление с целью навязывания паспорта Российской Федерации – абсолютно неправомерны и противозаконны", – отметили в ведомстве.

Разработанный законопроект вводит уголовную ответственность за:

получение гражданства или паспорта РФ чиновниками или представителями местного самоуправления;

пропаганду и принуждение к этому;

ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.

В Минреинтеграции отметили: "Получение российского паспорта на временно оккупированной территории оправдано только в том случае, если человек с помощью этого "документа" пытается через РФ и третьи страны вернуться в Украину".

Гауляйтер Галина Данильченко из временно оккупированного рашистами Мелитополя заявила в эфире росСМИ, что украинцы с паспортами РФ будут воевать против родной страны - добровольно.