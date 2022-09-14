В Украине разработали законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях
В Украине готовят проект закона об уголовной ответственности за получение роспаспорта на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает в фейсбуке Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Международное гуманитарное право запрещает принуждать жителей оккупированной территории присягать на верность государству-противнику. Вражеская паспортизация, давление с целью навязывания паспорта Российской Федерации – абсолютно неправомерны и противозаконны", – отметили в ведомстве.
Разработанный законопроект вводит уголовную ответственность за:
- получение гражданства или паспорта РФ чиновниками или представителями местного самоуправления;
- пропаганду и принуждение к этому;
- ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.
В Минреинтеграции отметили: "Получение российского паспорта на временно оккупированной территории оправдано только в том случае, если человек с помощью этого "документа" пытается через РФ и третьи страны вернуться в Украину".
- Гауляйтер Галина Данильченко из временно оккупированного рашистами Мелитополя заявила в эфире росСМИ, что украинцы с паспортами РФ будут воевать против родной страны - добровольно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное