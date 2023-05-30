В Украине разработали стандарты расследования военных преступлений

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Команда экспертов и практиков разработала две части методологических рекомендаций. Первая из них - "Стандарты расследования военных преступлений. Общая часть" - рассматривает все основные военные преступления, которые фиксируются в Украине, и предлагает четкие алгоритмы проведения процессуальных действий в указанных случаях. Также отдельно разработан набор стандартов, касающихся конкретного вида преступлений - "Незаконное лишение свободы и пытки".

Объединила экспертов и организовала работу Just Group – организация, которая исследует криминальную юстицию и разрабатывает решения по трансформации системы. Разработанные Стандарты рассмотрел и утвердил генеральный прокурор Андрей Костин.

Это один из первых продуктов такого масштаба и качества в сфере расследования международных преступлений, разработанный вместе с практиками для практиков. Каждый этап разработки сопровождался апробацией среди коллег, ежедневно работающих с уголовными производствами этой категории. Убежден, эти документы станут незаменимым инструментом для распространения лучших подходов по всей системе органов правопорядка и прокуратур", — отметил генеральный прокурор.