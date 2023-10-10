В Украине разработали рацию, сигнал которой враг не может заглушить и расшифровать

Об этом сообщает в телеграм глава Минцифры Михаил Федоров.

Враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны. Чтобы наши военные всегда имели связь и эффективно координировали работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию Himera.

Это уникальная технология, которая работает под враждеским РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать. Разработка держит заряд до 4 дней.

Также рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов. Управлять системой радиостанций можно просто через приложение в телефоне.

"Уверен, что в скором времени на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ІТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта", - отметил министр.