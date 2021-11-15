В Украине разоблачили три сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В Киеве более полугода действовали 3 объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов.



Организатором схемы являлся гражданин одной из европейских стран. Он привлек владельцев украинских туристических агентств, которые пополняли "клиентскую базу", врачей, которые вносили недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных, а также граждан Украины, которые производили поддельные документы.



Кроме сертификатов о вакцинации мошенники изготавливали фейковые COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.



Услугами злоумышленников воспользовались около 6 тыс. человек из Украины, РФ и других государств.



По данным СБУ, мошенники "заработали" почти 10 млн грн.



В ходе обысков у злоумышленников изъяли дубликаты печатей медицинских учреждений и бланки для поддельных документов, фейковые документы, компьютеры и носители информации, содержащие переписку с "заказчиками", черновую бухгалтерию и "клиентскую базу", насчитывающую более 6 тыс. человек.



Кроме того, во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19.



Один из организаторов находился на территории соседней европейской страны.



Жители Львова и области подделывали "документы" о вакцинации в течение 4 месяцев. В схему привлекли медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения eHealth.



Ежедневно мошенники производили по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более полумиллиона гривен в месяц.



Во время обысков работники СБУ изъяли компьютеры, "медицинские документы" о фейковых прививках, дубликаты печатей и штампов медучреждений, имеющих разрешение на прививки и выдачу сертификатов о вакцинации.



В Ривненской области двое жителей г. Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине, изготовляли поддельные документы, используя настоящие реквизиты врачей и медицинских учреждений Украины.



"Клиентов" искали через группы в одной из социальных сетей, а готовые "справки" высылали заказчикам во все регионы Украины.



Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тыс. грн.



Сотрудники СБУ нашли и изъяли мобильные телефоны, компьютеры и флэш-накопители с перепиской с потенциальными "клиентами", электронные файлы бланков международных сертификатов о вакцинации, дубликаты штампов и печатей медицинских учреждений, а также банковские карты, через которые производились расчеты.

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