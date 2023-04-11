В Украине разоблачили схему вывоза мужчин за границу под видом дальнобойщиков

Об этом сообщила пресс-служба ДПСУ.

Организаторы преступной схемы вносили данные о своих псевдоработниках в автоматическую систему выдачи разрешений "Путь", за что брали от 1500 до 5000 долларов США.

"Таким образом, злоумышленники внесли в электронную систему данные более 450 мужчин призывного возраста, из которых более 170 не вернулись в Украину. По примерной оценке сумма незаконного заработка может составлять до 1 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

Двум подозреваемым объявили о подозрении и избрали меры пресечения.