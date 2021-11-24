В Украине разоблачили международную хакерскую группу: "взламывали" телефоны и продавали конфиденциальную информацию граждан
СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки "Phoenix", незаконно собиравших личные данные пользователей гаджетов
Об этом сообщают в пресс- центре СБУ.
Следствие выяснило, что в хакерскую группу входили пять граждан Украины, жителей Киева и Харькова.
Они использовали специально разработанное ПО и технические средства.
Для получения доступа к личной информации пользователей, злоумышленники использовали копии сайтов известных производителей телефонов. Пользователь мобильного устройства загружал приложение или приложение на сайте, сообщал злоумышленникам пароль в свой аккаунт. Затем мошенники копировали информацию со сломанного телефона.
Злоумышленники получали возможность снимать средства со счетов пользователей, узнавать их личную информацию.
Незаконный доступ к телефону стоил $200.
Мошенники также разблокировали украденные или потерянные устройства, а затем продавали через сеть подконтрольных магазинов в Киеве и Харькове.
За более чем два года существования преступной "схемы" от нее пострадало несколько сотен человек.
Во время пяти обысков полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным, программное обеспечение и технические средства для входа в учетные записи, похищенные мобильные телефоны, которые под видом новых готовили к сбыту.
Злоумышленникам объявят о подозрении по ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.
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