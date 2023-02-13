В Украине растет потребление электроэнергии, однако дефицита мощности нет, - Укрэнерго
В понедельник, 13 февраля, облэнерго не получали лимиты потребления, потому что дефицит мощности в энергосистеме Украины пока не зафиксирован
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .
По данным компании, потребление электроэнергии в понедельник постепенно растет по сравнению с выходным днем, что традиционно для начала рабочей недели.
В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Доступной мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления.
"Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, возросло производство электроэнергии в энергосистеме, которое в полной мере покрывает потребление. Также из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии", - объяснили в Укрэнерго.
Там подчеркнули, что из-за отсутствия дефицита мощности облэнерго не получили лимиты потребления в сутки.
"Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком", - отметили в Укрэнерго.
При этом в компании подчеркнули, что из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений. В Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и в столице по мере роста потребления тоже возможно применение отключений в соответствии с графиками во избежание риска перегрузки оборудования.
- Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 февраля, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях графики отключения энергии не будут применяться.
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