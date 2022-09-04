Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью Укринформу.

"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошлую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован и которые заболели COVID-19. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19 и спадать он начнет в марте-апреле, а может и в начале мая", - отметил он.

По словам Игоря Кузина, еженедельное количество COVID-тестирований растет почти на 10–15%. Так, в течение прошлой недели провели 56,5 тыс. тестов, а на этой - 62 тыс. Преимущественно используют быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи, однако государственные лаборатории полностью сосредоточены на обнаруженных коронавирусах. Также работают частные ведомства. Санврач отметил, что COVID-тестирование приближается к привычным темпам.

"Однако, я хотел бы подчеркнуть, что для нас ключевым является показатель госпитализаций. Если раньше мы фиксировали в среднем менее 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19", - подчеркнул Игорь Кузин.

Он отметил, что это не столь критичные данные, чтобы система здравоохранения не справилась. Минздрав имеет приблизительную расчетную информацию о том, как будет двигаться волна в дальнейшем, и не видит никаких особенностей или негативных прогнозов.

По состоянию на 26 августа от коронавируса умерли более 6,4 млн человек во всем мире.

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