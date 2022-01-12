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В Украине растет количество больных: за сутки зафиксировали более 7 тыс. случаев коронавируса, умерло 193 человека

12 января, 2022 среда
08:33
Общество

В Украине за минувшие сутки, 11 января, зафиксировали 7117 случаев коронавируса, из них среди детей – 409, медработников – 160

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 716 988 человек;

  • выздоровело – 3 530 624 человека;

  • летальных исходов – 97 737;

  • проведено ПЦР-тестирование – 17 034 809.

За сутки 11 января в Украине:

  • зафиксировано 7117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 409, медработников – 160);

  • 106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.


Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 898 человек;

  • летальных исходов – 193;

  • поправилось – 8 077 человек.

Всего проведено 29 023 090 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
г. Киев – 1151/4684
Винницкая – 435/2359
Волынская – 94/1589
Днепропетровская – 237/4748
Донецкая – 250/4674
Житомирская – 139/1357
Закарпатская – 168/2669
Запорожская – 122/2183
Ивано-Франковская – 502/1966
Киевская – 266/2026
Кировоградская – 64/1533
Луганская – 112/858
Львовская – 386/4350
Николаевская – 135/1344
Одесская – 312/2916
Полтавская – 328/2025
Ровенская – 250/1297
Сумская – 445/1356
Тернопольская – 235/1728
Харьковская – 457/7059
Херсонская – 197/951
Хмельницкая – 351/1687
Черкасская – 224/1435
Черновицкая – 197/1535
Черниговская – 60/989

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