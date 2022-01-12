В Украине растет количество больных: за сутки зафиксировали более 7 тыс. случаев коронавируса, умерло 193 человека

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 716 988 человек;

выздоровело – 3 530 624 человека;

летальных исходов – 97 737;

проведено ПЦР-тестирование – 17 034 809.

За сутки 11 января в Украине:

зафиксировано 7117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 409, медработников – 160);

106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.



Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 898 человек;

летальных исходов – 193;

поправилось – 8 077 человек.

Всего проведено 29 023 090 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек.



Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 1151/4684

Винницкая – 435/2359

Волынская – 94/1589

Днепропетровская – 237/4748

Донецкая – 250/4674

Житомирская – 139/1357

Закарпатская – 168/2669

Запорожская – 122/2183

Ивано-Франковская – 502/1966

Киевская – 266/2026

Кировоградская – 64/1533

Луганская – 112/858

Львовская – 386/4350

Николаевская – 135/1344

Одесская – 312/2916

Полтавская – 328/2025

Ровенская – 250/1297

Сумская – 445/1356

Тернопольская – 235/1728

Харьковская – 457/7059

Херсонская – 197/951

Хмельницкая – 351/1687

Черкасская – 224/1435

Черновицкая – 197/1535

Черниговская – 60/989