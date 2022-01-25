В Украине растет количество больных коронавирусом: за сутки зафиксировали более 19 тыс. случаев, 161 человек умер

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 889 488 человек;

поправилось – 3 591 201 человек;

летальных исходов – 99 443;

проведено ПЦР-тестирование – 17 581 514.

зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 2809, медработников – 594);

69 546 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

госпитализированы – 1 507 человек;

летальных исходов – 161;

поправилось – 5 863 человека.

За сутки 24 января в Украине:Также за минувшие сутки:В общей сложности проведено 29 921 638 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек.Случаев в областях в сутки:г. Киев – 1 589Винницкая – 1 207Волынская – 492Днепропетровская – 574Донецкая – 788Житомирская – 269Закарпатская – 680Запорожская – 462Ивано-Франковская – 1 387Киевская – 745Кировоградская – 95Луганская – 387Львовская – 2 299Николаевская – 306Одесская – 910Полтавская – 697Ровенская – 809Сумская – 809Тернопольская – 1 164Харьковская – 1 038Херсонская – 122Хмельницкая – 579Черкасская – 490Черновицкая – 919Черниговская – 301

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