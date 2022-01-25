В Украине растет количество больных коронавирусом: за сутки зафиксировали более 19 тыс. случаев, 161 человек умер
В Украине за минувшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 случаев коронавируса, из них среди детей – 2 809, медработников – 594
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 889 488 человек;
- поправилось – 3 591 201 человек;
- летальных исходов – 99 443;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 581 514.
За сутки 24 января в Украине:
- зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 2809, медработников – 594);
- 69 546 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 507 человек;
- летальных исходов – 161;
- поправилось – 5 863 человека.
В общей сложности проведено 29 921 638 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек.
Случаев в областях в сутки:
г. Киев – 1 589
Винницкая – 1 207
Волынская – 492
Днепропетровская – 574
Донецкая – 788
Житомирская – 269
Закарпатская – 680
Запорожская – 462
Ивано-Франковская – 1 387
Киевская – 745
Кировоградская – 95
Луганская – 387
Львовская – 2 299
Николаевская – 306
Одесская – 910
Полтавская – 697
Ровенская – 809
Сумская – 809
Тернопольская – 1 164
Харьковская – 1 038
Херсонская – 122
Хмельницкая – 579
Черкасская – 490
Черновицкая – 919
Черниговская – 301
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Уголь из ОРДЛО: действительно ли Порошенко виновен в госизмене и при чем здесь Зеленский, Коломойский и Медведчук, – расследование Черновол
Киев
-8°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.44
Покупка 28.44Продажа 28.81
-
EUR
Покупка 32.07Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
25 января
10:37
Воевал против ВСУ в Донецком аэропорту: в Украине командира снайперского подразделения оккупантов заочно приговорили к 9 годам заключения
10:17
На следующей неделе в Украине планируют зарегистрировать COVID-препарат "Молнупиравир", - Минздрав
10:10
Экс-тренер Ломаченко и Усика посоветовал спортсменам, делающим совместные фото с россиянами, отправляться на передовую
09:57
В Индонезии в результате столкновения между молодежью и пожара в караоке-баре погибли по меньшей мере 19 человек
09:36
Удерживаемая оккупантами в ОРДО украинка Федорук имеет проблемы со здоровьем и нуждается в немедленной госпитализации, - Денисова
09:15
В правительстве Канады посоветовали своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы военных действий
08:42
Требовал с предпринимателей деньги за услуги по электроснабжению: в Украине разоблачили высокопоставленного чиновника Николаевоблэнерго
08:02
Эксклюзив
Часть средств международной помощи Украине должно пойти на оборону, – заместитель председателя Совета НБУ
07:53
Сутки в зоне ООС: оккупанты из гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции возле Причепиловки
2022, понедельник
24 января
23:33
Обострение на границе Украины: США привели в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для отправки в Европу
22:56
"Спасибо за отличную идею": Кулеба поддержал инициативу провести Совет министров МИД ЕС в Киеве
22:50
Эксклюзив
Зеленский был обязан созвать круглый стол национального единства, но он не готов быть президентом, - Яценюк
21:56
Суд оставил без изменений приговор Плотницкому и еще двум главарям "ЛНР" за сбитие Ил-76 с украинскими десантниками
21:54
Они считают нас своими рабами - экс-футболист "Динамо" пожаловался на отношение к украинцам в Польше
21:37
Привлечение РФ к дипломатии, ответ на возможную агрессию и помощь Украине: Евросоюз определил три направления выхода из кризиса безопасности
21:15
Эксклюзив
"Видим провал за провалом в Гособоронзаказе": представитель InformNapalm об обеспечении ТрО и возможном формате войны с РФ
21:01
За бустерную прививку будут доплачивать еще 500 грн, пожилым людям разрешат платить за коммуналку деньгами за вакцинацию, - Зеленский
20:42
"Все под контролем, причин для паники нет": Зеленский об угрозе от РФ, состоянии экономики и ситуации с COVID-19
20:31
Эксклюзив
"Нужна "кость", с которой Путин вышел бы из игры": нардеп Соболев предположил, что РФ будет стремиться к имплементации "формулы Штайнмайера" для деэскалации
20:17
Видим 109 тыс. военной компоненты, 10-11 тыс. сопровождения, - Данилов о войсках РФ на границе Украины
20:11
"Уступки России по интеграции в Альянс недопустимы": Украина и Грузия согласовали позицию в отношении вступления в НАТО
19:54
Порошенко не будет участвовать в постановочных шоу по заказу Офиса Зеленского, - адвокат Новиков