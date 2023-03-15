Об этом информирует в Медиацентре глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, консультант по вакцинации против COVID-19 Федор Лапий.

"У нас было определенное затишье в начале января месяца. Но последние пять недель у нас добавляется в количестве официально подтвержденных случаев COVID-19. Мы не достигли еще октябрьского пика. Однако есть около 15 тысяч подтвержденных случаев за прошедшую неделю. Мы так же имеем рост количества умерших и госпитализированных. Сейчас доходим до количества 100 умерших в неделю. Это вдвое меньше, чем осенью, однако есть рост", - заявил Лапий.

Глава группы экспертов отметил, что прогнозы по дальнейшему распространению коронавируса для Украины неутешительны.

"Более 85% среди умерших – это люди старше 60 лет. Они должны быть не просто привиты двумя дозами, а должны были бы уже получить, как в Дании, Испании, Португалии, как во многих странах, на которые нам хочется ориентироваться, привиты уже и первой бустерной дозой. И мы понимаем, что COVID-19 нас пока не оставит", – добавил Лапий.