В Украине растет количество больных COVID-19
В последние недели на территории Украины медики наблюдают стабильный рост заболеваемости коронавирусом, а также смертности от COVID-19
Об этом информирует в Медиацентре глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, консультант по вакцинации против COVID-19 Федор Лапий.
"У нас было определенное затишье в начале января месяца. Но последние пять недель у нас добавляется в количестве официально подтвержденных случаев COVID-19. Мы не достигли еще октябрьского пика. Однако есть около 15 тысяч подтвержденных случаев за прошедшую неделю. Мы так же имеем рост количества умерших и госпитализированных. Сейчас доходим до количества 100 умерших в неделю. Это вдвое меньше, чем осенью, однако есть рост", - заявил Лапий.
Глава группы экспертов отметил, что прогнозы по дальнейшему распространению коронавируса для Украины неутешительны.
"Более 85% среди умерших – это люди старше 60 лет. Они должны быть не просто привиты двумя дозами, а должны были бы уже получить, как в Дании, Испании, Португалии, как во многих странах, на которые нам хочется ориентироваться, привиты уже и первой бустерной дозой. И мы понимаем, что COVID-19 нас пока не оставит", – добавил Лапий.
- Как известно, на территории Украины циркулируют штаммы коронавируса, у жителей разных областей выявляют вирус. Так, 22 февраля стало известно, что в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса OMICRON XBB.1.5. А с 20 по 26 февраля в Киевской области было зарегистрировано 479 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. На Львовщине за неделю с 3 по 9 марта умерло 18 больных коронавирусом: это значит, что резко возросла смертность. На Волыни ситуация неутешительная, в период с 6 по 12 марта COVID-19 лабораторно подтвердили у 465 волынян. Количество больных возросло почти на 50% .
- Также известно, что издание WSJ сообщило, что ключевые члены конгресса США и чиновники Белого дома получили тайный отчет, в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий. Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
- Впоследствии американская палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание разведданных о происхождении пандемии Covid, законопроект должен подписать Байден.
- Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что до конца 2023 года смогут объявить о завершении пандемии коронавируса в мире.
- В Киевской области на прошлой неделе зарегистрировали 840 случаев заболевания коронавирусом за прошедшую неделю.
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